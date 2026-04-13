    Связь с Россией стала в Британии преступлением
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    Мадьяр допустил сохранение импорта энергоресурсов из России
    Украина нарушила пасхальное перемирие 6 тыс. 558 раз
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    Франция и Британия договорились провести конференцию по Ормузу
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    3 комментария
    13 апреля 2026, 12:57 • Новости дня

    НАУФОР сообщил об угрозе от манипуляций на финрынке России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабы манипулирования на финансовом рынке России начинают представлять угрозу для частных инвесторов, заявил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

    Тимофеев заявил, что масштабы манипулирования на российском финансовом рынке становятся опасными для частных инвесторов, передает ТАСС.

    По его словам, регулятор, скорее всего, ужесточит меры против нелицензированных участников и манипуляторов.

    Тимофеев отметил, что такая реакция оправдана, так как ситуация уже «начинает приобретать угрожающий для интересов мелких инвесторов масштаб».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители заподозрили троих трейдеров в организации незаконных сделок на Мосбирже через Telegram-каналы.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству пересмотреть нормы ответственности за использование инсайдерской информации.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала повышать штрафы за манипулирование фондовым рынком.

    12 апреля 2026, 14:24 • Новости дня
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    @ THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе 39-дневной боевой операции против Ирана американские ВВС лишились десятков воздушных судов, при этом наибольший урон понес парк беспилотников.

    За время проведения операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) Соединенные Штаты совершили более 13 тыс. боевых вылетов, потеряв при этом 39 самолетов, пишет The War Zone.

    Еще 10 машин получили повреждения различной степени тяжести. Реальное число потерь может оказаться выше, поскольку данные подтверждаются только по открытым источникам.

    Основной удар пришелся на американские беспилотники, на долю которых пришлось более 60% общих боевых потерь. По информации журналиста Джима Лапорты и телеканала CBS, были уничтожены до 24 дронов MQ-9 Reaper. В воздухе сбили пять истребителей: четыре F-15E Strike Eagle и один штурмовик A-10 Warthog.

    Истребитель пятого поколения F-35A получил повреждения над территорией Ирана, однако пилот смог благополучно совершить экстренную посадку. Отмечается, что 20% потерь произошло из-за «дружественного огня» или преднамеренного уничтожения техники для предотвращения ее захвата. Среди наиболее ощутимых потерь выделяется полное уничтожение ценного самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское агентство Mehr публиковало список из 43 уничтоженных американских воздушных судов. Также сообщалось, что вооруженные силы США потеряли 11 единиц авиатехники во время спасения пилотов сбитого истребителя F-15E. Иранские военные уничтожили два тяжелых беспилотника MQ-9 Reaper в районе города Исфахан.

    Комментарии (12)
    12 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии
    Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    «Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны. Эти результаты для нас болезненны», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Орбан заявил, что его партия продолжит служить стране, находясь в оппозиции. «Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», – сказал Орбан.

    Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр также сообщил, что Орбан по телефону поздравил его с победой на парламентских выборах, передает ТАСС.

    После обработки данных 53,45% голосов, «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 136 мест в парламенте из 199. Альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» получает 56 мест, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Венгрии состоялись парламентские выборы. В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 по партийным спискам. После подсчета 14,72% голосов партия «Тиса» лидировала, претендуя на 125 из 199 мест в законодательном органе.

    Комментарии (46)
    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 02:17 • Новости дня
    Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
    Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Мадьяр отметил, что географическое положение России и Венгрии не изменится, как не исчезнет и энергетическая зависимость страны. «Мы будем вести переговоры», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен вернуться к полноценному участию Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Комментарии (21)
    12 апреля 2026, 16:19 • Новости дня
    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива

    Трамп заявил о планах США блокировать Ормузский пролив

    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива
    @ Yuri Gripas/Abaca/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти намерены в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что к готовящейся операции присоединятся другие страны, однако их точный список пока держится в секрете, передает РИА «Новости».

    Политик также прокомментировал недавние переговоры с иранскими представителями в Исламабаде. По оценке главы государства, встреча прошла успешно, сторонам удалось достичь компромисса по большинству обсуждаемых вопросов.

    Исключением стала лишь ядерная программа. «Тегеран не отказался от своих амбиций», – подчеркнул американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Тегеран временно открыл Ормузский пролив для прохода судов. Затем Соединенные Штаты приступили к расчистке этого водного пути от иранских мин. На переговорах в Исламабаде делегации не достигли компромисса по ядерному вопросу.

    Комментарии (36)
    12 апреля 2026, 19:19 • Новости дня
    Мэр Хельсинки Сазонов назвал «отвратительными» поездки финских детей в «Артек»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава финской столицы Даниэль Сазонов возмутился финансированием поездок школьников в крымский международный детский центр «Артек», сообщают финские СМИ.

    Сазонов выразил недовольство отправкой финских детей в крымский лагерь «Артек», передает «Газета.Ru» со ссылкой на Yle.

    По данным издания, поездки организовывала финская компания Sun Ray, получавшая субсидии от городской администрации. Общий объем выплат превысил 45 тыс. евро. Отмечается, что компания сотрудничает с «Артеком» с 2025 года, несмотря на подсанкционный статус лагеря.

    Сазонов назвал отправку детей в Крым «отвратительным» фактом.

    «Очевидно, что такие организации или подобные виды деятельности не должны получать ни евро государственной поддержки», – заявил он.

    Градоначальник поручил пересмотреть правила предоставления субсидий и призвал власти страны усилить контроль за деятельностью компаний, подобных Sun Ray.

    Сам Сазонов родился в столице Финляндии в 1993 году, его родители переехали в страну из Петербурга в начале 90-х годов.

    Сазонов победил на муниципальных выборах мэра Хельсинки в 2025 году. Ранее финские чиновники выражали недовольство поездками местных школьников в крымский лагерь.

    Комментарии (34)
    13 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай призывает все стороны к сдержанности после высказываний президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Китайские власти призвали все стороны к сдержанности после заявлений президента США Дональда Трампа о возможной блокаде Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Ормузский пролив представляет собой ключевой международный торговый путь для товаров и энергоносителей, а его безопасность важна для всего мирового сообщества.

    Го Цзякунь отметил, что основная причина препятствий для судоходства связана с военными действиями в регионе, и подчеркнул: «Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Китай готов и дальше играть позитивную и конструктивную роль». По его словам, вопрос безопасности и стабильности навигации может быть решен только в случае немедленного прекращения огня в районе Ормузского пролива.

    Пекин подтвердил готовность продолжать содействовать конструктивному диалогу и способствовать снижению напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    В ответ элитные части ВС Ирана запретили иностранным боевым кораблям приближаться к этой акватории.

    Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало блокады иранских портов с 13 апреля.

    Комментарии (16)
    13 апреля 2026, 11:08 • Новости дня
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пост премьер-министра Венгрии занял Петер Мадьяр, который заявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    Петер Мадьяр одержал победу на исторических выборах в Венгрии, сменив Виктора Орбана, которого поддерживал Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

    Перед новым премьером стоит задача не только повысить уровень жизни венгров, но и восстановить верховенство закона, а также вернуть страну в европейское русло, открыв доступ к замороженным средствам Евросоюза.

    В приоритете у нового правительства – восстановление отношений с Евросоюзом и разблокировка более 20 млрд долларов, которые были приостановлены из-за коррупционных скандалов и претензий к судебной системе при Орбане.

    Мадьяр пообещал: «Мы быстро примем антикоррупционное законодательство, укрепим независимость судебной власти и обеспечим свободу СМИ и академической среды». Это необходимо, чтобы до конца августа предъявить Брюсселю отчеты по реализованным проектам и не потерять свыше 10 млрд евро грантов и кредитов.

    ЕС, в свою очередь, ожидает, что Будапешт одобрит 90 млрд евро кредита для Украины, заблокированного Орбаном. Мадьяр намерен выстроить новые отношения с Киевом и отказаться от конфронтационной политики Орбана, что может поспособствовать разблокировке финансовых потоков из Брюсселя. Первый зарубежный визит новый премьер совершит в Варшаву, а следом – в Вену и Брюссель.

    В экономике Мадьяру досталась страна с дефицитным бюджетом, высокими долгами и рейтингом, близким к «мусорному». Он намерен принять новый бюджет для стабилизации финансов и подготовить почву к переходу на евро, а также ввести налог на богатство и пересмотреть налоговые льготы для автомобильной и аккумуляторной промышленности. Будут сокращены траты на поддержку проправительственных СМИ и госзаказы, но вырастут инвестиции в здравоохранение, образование и транспорт.

    В политике основное внимание уделено демонтажу системы Орбана: Мадьяр призвал к отставке президента, судей и главного прокурора, воспользовавшись уверенной победой своей партии и возможностью получить большинство в парламенте. Это позволит принять новую конституцию, изменить избирательные правила и ограничить пребывание премьера в должности двумя сроками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший на выборах Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО.

    Для улучшения отношений с Брюсселем новый лидер решил разблокировать замороженный кредит на 90 млрд евро для Украины.

    При этом политик анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (23)
    12 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Песков заявил о разногласиях с Киевом из-за считанных километров
    Песков заявил о разногласиях с Киевом из-за считанных километров
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Разногласия между Россией и Украиной по вопросу территорий, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, оцениваются в считанные километры, включая часть Донецкой народной республики.

    Разногласия между Россией и Украиной касаются считанных километров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Вести». По его словам, речь идет о 17-18% территории Донецкой народной республики, которую, по словам Пескова, еще необходимо освободить для выхода на административные границы региона.

    Песков таким образом прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что переговоры по урегулированию конфликта сосредоточены вокруг спора о «нескольких квадратных километрах» территорий. «Нет, это действительно считанные километры... грубо говоря, там 18-17% Донецкой народной республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», – заявил пресс-секретарь российского лидера.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже более года назад открыто говорил о существующих разногласиях и о территориальных вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится после завершения пасхального перемирия, если Владимир Зеленский не решится на мирное соглашение с Россией.

    Комментарии (71)
    13 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана

    Die Weltwoche: Мадьяр сохранит жесткую позицию по Украине

    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС попал в ловушку, празднуя победу Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, поскольку преемник Виктора Орбана выступает против поставок оружия и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз, сообщает Die Weltwoche.

    Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».

    Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (4)
    13 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Politico: Победа Мадьяра сулит проблемы Зеленскому
    Politico: Победа Мадьяра сулит проблемы Зеленскому
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поспешил поздравить нового венгерского премьера Петера Мадьяра с победой, однако венгерский политик выступает против военной и финансовой помощи Киеву, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС, пишут американские СМИ.

    «Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать наше сотрудничество с Венгрией», – заявил Зеленский, пишет Politico.

    Он также отметил готовность Киева к конструктивной работе на благо двух народов.

    Мадьяр рассчитывает наладить отношения с Брюсселем и, по мнению издания, разблокирует кредит для Украины. Тем не менее этот успех венгерского политика оборачивается трудностями для Зеленского.

    Будущий премьер-министр Венгрии ранее выступал против поставок оружия и финансовой поддержки Киева, а также против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Мадьяр обещал вынести вопрос евроинтеграции Украины на референдум, что фактически затормозит процесс из-за сильных антиукраинских настроений в венгерском обществе, которые он вынужден учитывать для сохранения поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый венгерский лидер Петер Мадьяр не поддерживает идею вступления Киева в Евросоюз и НАТО. Глава победившей на выборах партии «Тиса» отказался представлять интересы Украины на будущих переговорах с Россией.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Мадьяр: Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии
    Мадьяр: Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии
    @ Martin Fejer/estost.net/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На предстоящих переговорах с Россией Венгрия не будет представлять интересы Украины, заявил глава партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр.

    «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан, который сейчас возглавляет кабмин Венгрии, согласился с тем, что его партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах. При этом Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны, поскольку географическое положение России и Венгрии не изменится.

    Комментарии (6)
    12 апреля 2026, 15:36 • Новости дня
    На Украине сообщили о риске потери FPV-дронов без китайского оптоволокна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения рискуют остаться без беспилотников из-за резкого роста стоимости комплектующих материалов, которые поставляются азиатскими производителями, заявил один из бойцов ВСУ.

    Вооруженные силы Украины могут лишиться FPV-дронов на фоне взрывного роста цен на комплектующие, сказал боец 115-й бригады с позывным «Мори», передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    По его словам, китайские поставщики увеличили стоимость оптоволокна в 300 раз, подняв цену до 34 долларов за километр.

    «Вот мы можем посчитать, сколько нам стоит полет на 20 километров просто маржинально в долларах. Это даже без дрона, а просто километр оптоволокна», – пояснил военнослужащий.

    Он добавил, что при дальнейшем удорожании материалов такие аппараты станут недоступными для армии по финансовым причинам.

    Солдат подчеркнул полное отсутствие гарантий стабильности рынка. Экспортеры способны продолжить повышение стоимости своих поставок, поскольку не имеют никаких ограничений. В итоге может наступить момент, когда оптоволокно полностью исчезнет, резюмировал боец.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово перешли на использование оптоволоконных дронов-камикадзе. При этом Украина не имеет собственного производства оптоволокна для беспилотников.

    Комментарии (20)
    12 апреля 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперт назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны

    Эксперт Сажин: Переговоры США и Ирана – антракт перед вторым актом войны

    Эксперт назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны
    @ Qamar Zaman/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уступки по итогам переговоров США и Ирана по какому-либо важному треку будут означать капитуляцию одной из сторон. Поэтому нынешний конфликт пока не предполагает дипломатического завершения. Вопрос лишь в том, выдержит ли Белый дом срок объявленного перемирия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Ранее США и Иран обвинили друг друга в провале 21-часовых переговоров в Исламабаде.

    «Провал переговоров Тегерана и Вашингтона предсказуем. Требования сторон совершенно нигде не стыкуются и даже противоречат друг другу. По принципиальному вопросу – ядерной программе – Иран никогда не согласится пойти на уступки ради достижения даже «нулевого» варианта», – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Контроль за Ормузским проливом Тегеран, возможно, захочет поделить с Оманом. Но и по этому треку никаких результатов, судя по всему, пока нет», – указал спикер. В целом, по его словам, уступки по какому-либо важному направлению и для США, и для Ирана будут означать капитуляцию. «Однако обе стороны уже заявили о своей победе в конфликте, – напомнил он. – Потому поступаться своими требованиями в создавшейся ситуации уже не станут».

    «Более того, в иранском Меджлисе звучат речи, сводящиеся к тому, что Тегеран не остановится, пока не поставит Вашингтон на колени. Все это свидетельствует о том, что нынешние переговоры в Исламабаде – только антракт перед вторым, возможно, более интенсивным этапом конфликта. Думаю, вопрос лишь в том, выдержит ли американская сторона срок объявленного ранее перемирия», – считает аналитик.

    «Я не вижу дипломатического выхода из сложившейся ситуации. Тем более что Иран готов на дальнейшие риски и жертвы – как чужие, так и свои. Иранское руководство помнит, что после прошлогоднего обострения властный режим в стране устоял. А для Тегерана сейчас это важнее, чем потенциальный ущерб от возобновления войны», – резюмировал эксперт.

    Ранее стало известно, что США и Иран в Исламабаде не смогли достичь соглашения о прекращении войны. Каждая из сторон обвинила другую в провале 21-часовых переговоров, сообщает Reuters.

    «Мы не достигли соглашения. Думаю, это плохая новость более для Ирана, чем для США», – заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Тегеран решил не принимать условия Белого дома, в том числе по отказу от создания ядерного оружия – главной цели президента Дональда Трампа.

    Вэнс заявил, что во время переговоров он созванивался с Трампом около 10 раз. Сам американский лидер заявил, что достижение соглашения не является абсолютно необходимым для Вашингтона. «Заключим мы сделку или нет, для меня это не имеет значения, потому что мы победили», – подчеркнул он.

    В свою очередь, агентство Tasnim сообщило, что Тегеран выдвигал инициативы и прилагал усилия, чтобы призвать американскую сторону к реализму. «Однако завышенные требования Америки на каждом этапе препятствовали достижению общей рамочной основы», – пишет издание. По данным иранской стороны, было достигнуто соглашение по ряду вопросов, но основными разногласиями остаются Ормузский пролив и ядерная программа Ирана.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры проходили в атмосфере недоверия. «Естественно, мы не должны были ожидать достижения соглашения всего за одну сессию», – указал он.

    Министр безопасности Израиля Зеев Элькин заявил, что дальнейшие переговоры США и Ирана по-прежнему возможны, но предупредил: «Иранцы играют с огнем».

    Помимо освобождения активов за рубежом, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, взимания платы за транзит через него, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему перемирие США и Ирана находится под угрозой срыва.

    Комментарии (7)
    12 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Иран запретил военным судам приближаться к Ормузскому проливу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Любые попытки иностранных боевых кораблей подойти к Ормузскому проливу будут жестко пресекаться, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Появление военных кораблей в районе Ормузского пролива повлечет за собой серьезные последствия, указали в КСИР, передает ТАСС.

    «Намерение приблизиться к Ормузскому проливу любым военным судном под любым предлогом будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня и будет подвергнуто суровому наказанию», – говорится в заявлении КСИР.

    Гражданские торговые и пассажирские суда могут свободно и безопасно проходить через пролив. Для них акватория остается открытой при условии неукоснительного соблюдения специальных правил навигации.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время перекроют, при этом в блокаде водной артерии также будут участвовать и другие страны.

    Также в военно-морском командовании КСИР опровергли информацию о проходе американских военных кораблей через данную акваторию.

    Комментарии (13)
    12 апреля 2026, 18:41 • Новости дня
    Уроженец Британии впервые лишился паспорта из-за связей с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший британский правоохранитель Марк Буллен потерял подданство королевства после переезда в Россию и трудоустройства в российский футбольный клуб.

    Власти Британии приняли беспрецедентное решение в отношении 45-летнего Марка Буллена, передает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times.

    Мужчина стал первым уроженцем королевства, у которого аннулировали паспорт из-за связей с Российской Федерацией. Ранее подобные меры применялись лишь к натурализованным гражданам, включая Анну Чапман.

    Экс-полицейский из Хартфордшира впервые побывал в РФ в 1999 году, а окончательно переехал в 2014 году. Сейчас он трудится в футбольном клубе «Зенит», женат на россиянке и воспитывает четверых детей. Паспорт гражданина России иностранец получил в 2022 году.

    В ноябре 2024 года мужчину допросили в лондонском аэропорту Лутон. Силовики интересовались инцидентом в Солсбери, произошедшим шестью годами ранее. Официальные причины лишения гражданства не раскрываются, однако сам Буллен категорически отрицает любые нарушения закона.

    В сентябре 2025 года британские полицейские задержали трех человек по подозрению в помощи российской разведке.

    Комментарии (6)
    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть
    Американский самолет-разведчик совершил облет Крыма и Краснодарского края
    Финляндия подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов
    Захарова раскрыла ложь Хиллари Клинтон о связях с Эпштейном
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    Пациентка частной клиники в Москве погибла после инъекции
    Долина назвала ситуацию с квартирой самым страшным испытанием в жизни

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Связь с Россией стала в Британии преступлением

    Лондон оправдывается за беспрецедентное решение: урожденного англичанина тайным и внесудебным путем лишили гражданства фактически за то, что он переехал в Россию. О ком идет речь, каковы официальные мотивы такого решения – и почему оно среди прочего выглядит иллюстрацией демографических изменений в Великобритании? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации