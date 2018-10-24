Спарринг-партнер Макгрегора ответил на предложение Кадырова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов заявил, что готов провести бой с временно дисквалифицированным россиянином Зубайрой Тухуговым в Грозном.

В Instagram он ответил на соответствующее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова. Лобов поблагодарил Кадырова за поддержку спортсменов и заявил, что «будет рад принять предложение», если «Зубайру уволят» из UFC. Деньги за бой Лобов обещал пожертвовать детским домам.

Лобов требует от UFC провести запланированный бой против Тухугова, угрожая в противном случае уйти из организации: «Наша встреча должна состояться в октагоне. Хочу выйти с ним один на один, посмотреть ему в глаза», – передает RT со ссылкой на

После этого заявления Лобова глава Чечни и предложил организовать поединок под эгидой спортивного клуба «Ахмат», гарантировав «достойный гонорар Артему, если, конечно, с его стороны это был действительно мужской вызов, а не «пшик» на публику». Кадыров заявил: «Мы приветствуем дерзкие заявления. Это нам по духу и по нраву».