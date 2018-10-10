Друга Нурмагомедова официально отстранили от боя за драку

Зубайра Тухугов отстранен от боя с россиянином Артемом Лобовым из-за расследования спортивной комиссии штата Невада, говорится в сообщении UFC.

Вместо Тухугова на поединок с Лобовым выйдет Майкл Джонсон, пишет Ura.ru.

Тухугов участвовал в потасовке после поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Также Тухугов является членом команды Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что бой между Лобовым и Тухуговым отменили из-за участия последнего в потасовке с Макгрегором.

После этого Нурмагомедов обещал UFC разорвать контракт в случае, если UFC отстранит от боев Тухугова.