Женщина разослала знакомым селфи с порезанным ею мужем

Жительница Сургута поссорилась с бывшим мужем и ударила его ножом, после чего сделала фото с окровавленным мужчиной и послала его своим знакомым.

«Люди, я пырнула ножом бывшего мужа. Меня три часа возили по травмам и ГОМам. Но я только сейчас все отмыла. Я по ходу тварь», – такой подписью женщина снабдила фотографию, сообщает «Новый день».

В полиции Сургута сообщили, что инцидент произошел в ночь на четверг. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 114 УК, связанной с превышением пределов необходимой самообороны, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, передает РИА «Новости».

«Мужчина выжил, находится в медучреждении. Весь этот конфликт произошел по причине алкогольного опьянения потерпевшего и подозреваемой. Ранее она в поле зрения сотрудников органов внутренних дел не попадала, к административной или уголовной ответственности не привлекалась», – отметил представитель регионального МВД.

Пострадавший состоял на учете из-за злоупотребления алкоголем, неоднократно привлекался к административной ответственности, добавили в ведомстве. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, так как она воспитывает маленького ребенка.

«Фотографии, насколько мы выяснили в ходе предварительной проверки, она действительно сделала сама и разослала своим знакомым, откуда уже они в сети появились», – уточнили в МВД.