Лужков рассказал, как живется мужу «самой богатой россиянки»

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал данные российского Forbes, согласно которым его супругу включили в список самых богатых россиянок, ерундой.

Он заявил, что, судя по тому, как живет семья и ведет себя супруга Елена Батурина, таких доходов у нее не может быть даже близко. Лужков уверен в этом даже несмотря на то, что не подключается к бизнесу жены и, по его словам, не в курсе ее доходов, пишет РИА «Новости».

«Мне кажется, это полная ерунда. Не знаю, кто там это вычисляет: кто, сколько и как получает денег. Спросите у Елены, но я думаю, что это полная чушь – эти вот рейтинги. По тому, как действует моя жена и как мы живем, абсолютно даже не близко, этих уровней что-то я не вижу», – заявил Лужков.

Он отметил, что не вмешивается в бизнес Батуриной, так как действия двух человек «на одном пятачке» могут вызвать проблемы. По его словам, их семью такое положение дел устраивает.

Напомним, на первое место среди 25 богатейших женщин страны по версии российского Forbes в шестой раз подряд попала Батурина. По данным журнала, ее состояние выросло до 1,2 млрд долларов.