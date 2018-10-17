Путин призвал повысить уровень подготовки российских войск

Президент Владимир Путин заявил о необходимости повысить уровень оперативной и боевой подготовки российских войск с учетом операции в Сирии и характера потенциальных угроз.

«Нужно в полной мере учитывать опыт военных операций в Сирии, характер потенциальных угроз, решать все более сложные, многоплановые задачи», – сказал Путин на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов.

Президент напомнил, что именно такие задачи российские военнослужащие вместе с коллегами из Китая и Монголии успешно отрабатывали недавно в ходе самых масштабных в истории России маневров «Восток-2018», передает РИА «Новости».

По словам Путина, Россия строго соблюдает свои обязательства в сфере международной безопасности и открыта для диалога с партнерами.

«Россия никому не угрожает, мы строго соблюдаем принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружениями, мы всегда открыты для конструктивной партнерской работы в интересах стабильности. При этом наш долг сделать все необходимое для надежной защиты Родины, защиты от любых потенциальных угроз», – заявил Путин.

Поэтому, продолжил президент наши армия и флот будут и дальше модернизироваться. «Прежде всего – в рамках новой государственной программы вооружений, которая реализуется с этого года. Акцент в ней сделан на разработку и постановку в войска перспективных образцов вооружений. Многие из них уже в ближайшее время будут готовы к серийному производству. По своим тактико-техническим характеристикам они заметно опережают зарубежные разработки, а некоторые просто не имеют аналогов», – сказал Путин.