Румыны пожаловались в ООН на притеснение венгров Украиной

Румынские политические партии и общественные организации подали в ООН жалобу, в которой говорится о притеснении венгров на Украине.

«Поскольку теперь на Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о второй статье декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность за принятый ею документ», – говорится в документе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Мукачево.net.

Обращение подписано представителями Демократического союза венгров Румынии, Венгерской народной партии Трансильвании, Венгерской гражданской партии и Венгерского национального совета.

Ранее прокуратура Закарпатской области Украины сообщила о появлении плакатов, на которых несколько украинских чиновников и общественников венгерского происхождения обвинялись в сепаратизме.

В октябре консул Венгрии в Берегово Закарпатской области Украины был объявлен властями страны персоной нон грата.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала конфликт между Украиной и Венгрией.