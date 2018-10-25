Минтранс предложил ввести новые проездные

В России могут появиться новые проездные на общественный транспорт, предполагающие оплату проезда вне зависимости от числа пересадок, маршрутов и видов транспорта, говорится в материалах Минтранса.

Министерство подготовило проект плана мероприятий по реализации стратегии развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта до 2030 года, передает РИА «Новости».

В частности, в проекте говорится о внедрении механизмов управления транспортным спросом. Приоритет отдается использованию транспорта общего пользования и коллективных форм пользования легковыми автомобилями. Также предлагается внедрить динамически регулируемые тарифы для управления пиками пассажиропотоков.

Министерство предлагает стимулировать спрос на общественный транспорт «путем внедрения на территории муниципальных образований и городских агломераций единых билетных систем с оплатой проезда, не зависящей от количества пересадок, маршрутов и видов транспорта, обеспечивающих льготный тариф при длительном (один месяц и более) пользовании общественным транспортом».

В документе установлены сроки реализации указанных мероприятий в течение 2019-2025 годов.

В Минтрансе агентству сообщили, что это только проект стратегии, который еще обсуждается с общественностью. Позже могут появиться детальные комментарии.

В июле по итогам проведенного McKinsey&Company исследования «Транспортные системы 24 городов мира: составляющие успеха», Москва заняла шестое место в рейтинге развития транспортных систем мегаполисов мира.