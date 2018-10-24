С обложки «толерантного» белорусского учебника убрали всех чернокожих

Ученики 9 класса одной из минских школ обратили внимание на то, что на обложке учебника по «Обществоведению», в котором в том числе пропагандируется толерантность, использовали фотографию из интернета, предварительно вырезав из нее всех чернокожих.

«Одноклассник решил сделать мем. Сфотографировал картинку на обложке и забил ее в поисковик. Интернет сразу выдал много таких картинок, но везде на них были темнокожие, а на учебнике их нет. Даже человека, который стоит посередине», – приводит Tut.by слова одного из девятиклассников, Алексея.

На фото учебника заметно, что все чернокожие люди с оригинальной фотографии удалены. Один из них, стоявший в самом центре, заменен на белокожего.

После этого школьники подошли к учителю, и спросили, как это возможно.

«Предмет учит нас толерантности, а такое изображение этому противоречит. Учитель пояснила, что это совпадение. Скорее всего, сказала, полная картинка не поместилась, поэтому сделали так», – рассказал Алексей.

Книга издана в 2009 году в издательстве «Адукацыя і выхаванне». Художник обложки – Ванда Желудкова, сейчас она живет в другой стране. По ее словам, она не помнит подробностей изготовления этой обложки.

«Использование стоковых фото в оригинале или обработке – обычная практика. Идея каждой обложки учебника рождается в тесном сотрудничестве художника и авторов. Готовятся три варианта, затем один из них утверждает коллегия Национального института образования и Министерства образования», – заявила она.

В издательстве, объясняя процесс создания обложек, сослались на инструкции о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их использования. Отмечается, что фотография, использованная для обложки «Обществознания», была приобретена в фотобанке и отредактирована «в соответствии с пожеланиями авторов и заказчика».