Сечин прокомментировал информацию о разрыве сотрудничества Роснефти и Eni

Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что сотрудничество российской компании и итальянской Eni идет по графику.

«Слухами не надо пользоваться. Если есть правительственная справка – покажите мне ее, чтобы я убедился, что она – реальный документ, а не какая-то подтасовка. Потому что наше сотрудничество с Eni идет по графику», – сказал Сечин, передает РИА «Новости».

По его словам, итальянцы «ни из каких проектов не выходили». «Работа продолжается и будет продолжаться в соответствии с нашими договоренностями», – отметил Сечин.

Глава Роснефти добавил, что на Черном море «в полном соответствии с графиком произведена геологоразведка», и на этом этапе «не требуется никаких дополнительных действий».

В среду источники сообщили, что итальянская нефтегазовая компания Eni вышла из проекта с Роснефтью на шельфе Черного моря. Кроме того, якобы обсуждается и временная приостановка совместных проектов на шельфе Баренцева моря.

В мае Роснефть уже опровергала выход Eni из совместных предприятий.