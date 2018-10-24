Ураган уничтожил остров Гавайского архипелага

Ураган «Валака» практически полностью смыл остров Ист-Айленд в Гавайском архипелаге, на котором жили редкие тюлени и черепахи.

Исчезновение острова на северо-западе архипелага ученые распознали по снимкам со спутника, передает N+1. Ист-Айленд стал вторым за два месяца островом, который потерял атолл Френч-Фригат-Шолс. Второй остров, Триг, разрушался постепенно.

Chip Fletcher, a University of Hawaii scientist, wasn't surprised a hurricane — made more intense due to #climatechange — had wiped out East Island in the northwestern Hawaiian Islands, home to endangered seals and sea turtles. But he didn't expect it this soon. #hinews @noaa pic.twitter.com/ejcGuh0XMF — Nathan Eagle (@NathanEagle) 22 октября 2018 г.

Для оценки ситуации и состояния коралловых рифов к острову будет направлена группа исследователей. Климатолог университета штата Гавайи Чип Флетчер сообщил, что остров в ближайшие десятки лет в любом случае мог исчезнуть из-за роста уровня Мирового океана.

Площадь Ист-Айленда составляла около 4,5 гектара, он находился примерно в 880 километрах от столицы Гавайев Гонолулу. Остров был необитаем, однако на нем жили гавайские тюлени-монахи и зеленые черепахи.

Ранее американские климатологи заявили, что повышение уровня мирового океана на Земле из-за глобального потепления медленно ускоряется - в среднем 0,084 миллиметра в год за год. При этом за последние 25 лет океан поднялся на 7,7 сантиметра.