Руководство ФК «Рома» пообещало помочь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА

Итальянский футбольный клуб «Рома» выразил готовность оказать помощь и содействие болельщикам ЦСКА, пострадавшим в результате аварии эскалатора в римском метро.

Предложение помощи со стороны руководства ФК «Рома» было передано через пресс-службу итальянского клуба, передает ТАСС.

Тем временем источники в итальянской прокуратуре сообщили, что по факту аварии эскалатора на одной из центральных станций римского метро «Репубблика» начато расследование. По данным источников, среди версий произошедшего рассматривается «Подрыв безопасности на общественном транспорте».

По последней официальной информации, в результате инцидента ранения разной степени тяжести получили 24 человека, состояние семерых оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на эскалаторе, произошедшей во вторник в римском метро, тяжелые увечья получили 30 человек, 19 из них – россияне. РФС предложил помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА.