В грузинском парламенте зарегистрировали поправки о посадках за карты

Изготовление, распространение или ввоз в Грузию карт с изображением Абхазии и Южной Осетии, отделенных от страны, будет считаться уголовным наказанием, такие поправки в Уголовный кодекс рассматривает грузинский парламент.

Авторами закона выступили депутаты фракции «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Сесиашвили и Отар Чрдилели, передает портал «Sputnik Грузия».

В качестве наказания за нарушение предлагается наказывать виновных штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

Вопрос об изменении Уголовного кодекса у грузинских властей возник после проведения Всемирной шахматной олимпиады в Батуми, где делегация из России раздала волонтерам сувениры, на которых Грузия была изображена без Абхазии и Южной Осетии.

Ранее в августе 2018 года в Грузии выразили возмущение встречей президента России Владимира Путина с лидерами обеих республик.