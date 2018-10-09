Грузия собралась наказывать за карты страны без Абхазии и Южной Осетии

Парламент Грузии в ближайшее время примет поправки в законодательство, которые подразумевают наказание за производство и распространение карт страны без Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на грузинское информагентство «Интерпрессньюс».

Нарушители закона будут караться денежным штрафом, сумма которого уточняется, или заключением под стражу на срок до двух лет.

Один из инициаторов данных поправок, председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что «распространение таких карт является частью российской пропаганды».

«Это нарушает законы Грузии и международное право», – сказал Ираклий Сесиашвили.

На днях в Батуми во время Всемирной шахматной Олимпиады российские представители раздавали другим участникам карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии – отколовшиеся бывшие автономии Грузия называет «оккупированными территориями».