Эксперт оценил вероятность ввода санкций против Саудовской Аравии за убийство журналиста

«Ряд европейских политиков попытается спустить процесс на тормозах, но вопрос взаимодействия с Саудовской Аравией будет жестко стоять перед лидерами Британии, Германии и США», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Абзалов, комментируя новые подробности в деле убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, тема убийства саудовского журналиста очень сложна для стран Запада.

«Например, в Штатах даже самые махровые лоббисты вроде Линдси Грэма выступают с неоднозначными заявлениями. В Британии лейбористы воспользуются ситуацией для того, чтобы продавить по каким-то вопросам своих оппонентов-консерваторов», – продолжил эксперт.

«При этом ждать введения санкций против Аравии не стоит, и на то есть финансово-экономические причины. Саудиты являются крупнейшим потребителем американского вооружения в валовом выражении. Кроме того, США не смогут развернуть полноценную антииранскую кампанию без поддержки Аравии, а Израиль саудовскую ношу не потянет», – считает политолог.

Абзалов также объяснил интерес Эрдогана в этом вопросе. Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Турции предложил судить причастных к убийству Хашукджи в Стамбуле.

«Заявление турецкого лидера показывает, что у команды, которая приехала из Саудовской Аравии, была задача ликвидировать журналиста. Или в крайнем случае оказать силовое давление. Вторым важным аспектом является то, что останки были обнаружены в колодце, что само по себе уникально и указывает на сокрытие следов. Эр-Рияд сейчас будет пытаться смягчить ситуацию, будут выставлены эти 15–18 людей и, скорее всего, их обвинят в превышении допустимых рамок», – предположил Абзалов.

«Турция, которая наряду с Ираном является основным оппонентом Саудовской Аравии в регионе, будет пытаться эту тему активно развивать, так как она ей выгодна», – считает Абзалов.

«Эрдогана долгое время считали если не последним диктатором Европы, как Лукашенко, то предпоследним. С этой точки зрения правозащитная тематика для него очень выигрышная, она с самого начала показывает, что есть более радикальные игроки, которые не гнушаются очень жесткими средствами», – пояснил Абзалов.

«Он несколько раз подчеркнул, что Хашукджи пришел в консульство за разрешением на свадьбу с гражданкой Турции, и это показывает, что Эрдоган сейчас будет пытаться занять позицию жертвы, что, собственно, и происходит», – резюмировал Хашукджи.

Напомним, президент Турции предложил Эр-Рияду судить саудовцев, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, в Стамбуле, отметив, что не сомневается в честности короля Саудовской Аравии.

При этом Анкара не удовлетворена заявлениями Эр-Рияда о смерти журналиста, равно как и попытками «возложить всю ответственность на нескольких сотрудников безопасности».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели Хашукджи. Сообщалось также, что к расследованию убийства журналиста привлекли директора ЦРУ Джину Хэспел.

В Кремле заявили, что Москва приняла во внимание заявление Эр-Рияда о непричастности к произошедшему членов королевской семьи. Отмечалось, что для реакции на инцидент необходимо обладать проверенной информацией.