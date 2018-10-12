В соцсетях посмеялись над «мощными» украинскими РСЗО

Пользователей соцсетей рассмешил пост президента Украины Петра Порошенко о том, что вооруженные силы страны получили новую партию отремонтированных систем РСЗО «Ураган».

«Ураган» – одна из наиболее дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, которые стоят на вооружении наших военных», – написал Порошенко в Facebook.

По его словам, система за 20 секунд может сделать полный залп из 16 снарядов, которые гарантированно поразят цели на дальности до 35 километров.

Такие заявления украинского президента вызвали поток шуток в соцсетях.

«Чем они стрелять будут? Склады с боеприпасами уничтожены», – прокомментировал пост Виталий Гаврилюк.

«А где ремонтировали? На вашем заводе? Тогда краска слезет после первого дождя», – сыронизировала Мария Чеботарь.

«Если их отремонтировали, как «Молот» (миномёт калибра 120 мм украинского производства), то лучше и не надо», – добавил Николай Стаканов, передает РИА «Новости».

«Похожа на «Катюшу»… 1942 года», – отметил Вадим Химич.

«А какие новые? Ураган еще с СССР?» – добавил Анатолий Збудчак.

Ранее блогеры посмеялись над новым украинским ОТРК «Гром-2».

РСЗО 9К57 «Ураган» – советская реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Система принята на вооружение в 1975 году. Боевая и транспортная машина базируются на доработанных шасси грузового автомобиля ЗИЛ-135ЛМ. Масса боевой машины – 20 тонн, реактивного снаряда – 280 килограммов.