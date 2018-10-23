Российские десантники отработали высадку в Египте

Подразделения российских и египетских десантников в рамках международных учений «Защитники дружбы – 2018» высадилась на полигоне в районе Каира, где провели разведку позиций захвативших населенный пункт условных террористов, сообщили в Минобороны.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили, что перед штурмом «захваченного террористами» населенного пункта прошла высадка разведывательных групп, которые действовали при поддержке авиации ВВС Египта, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что десантирование осуществлялось с самолетов Ил-76 и C-130 «Геркулес» на парашютных системах спецназначения «Арбалет-1», «Арбалет-2» и «МС-5».

В ходе учений, которые проходят на территории Египта с 13 по 26 октября, планируется задействовать несколько аэродромов и свыше 15 вертолетов и самолетов, а также отработать десантирование на парашютных системах боевой техники.

Напомним, в минувший вторник президент Египта призвал Россию к совместной борьбе с терроризмом. Днем ранее президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Египтом о стратегическом сотрудничестве.