МЧС упразднит все региональные центры

До конца 2018 года МЧС России упразднит все свои региональные центры, переход на трехуровневую систему управления будет завершен, сообщил и. о. замглавы МЧС Игорь Кобзев.

По его словам, до конца года будет завершена передача полномочий оставшихся региональных центров Главным управлениям МЧС по субъектам России, передает ТАСС.

«Приказом МЧС России создана рабочая группа по проведению мероприятий, связанных с ликвидацией региональных центров и их Центров управления в кризисных ситуациях. Ее возглавил первый заместитель министра Александр Чуприян», – сообщил Кобзев.

Переход с четырехуровневой системы управления на трехуровневую начался с 1 января 2017 года. Тогда уже были упразднены Приволжский, Северо- Кавказский, Уральский и Дальневосточный региональные центры. Остались четыре таких структуры: Центральный, Южный, Сибирский и Северо-Западный.