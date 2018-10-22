Должника поймали после после его публичного заявления о своей «неуловимости»

В Мурманской области судебные приставы разыскали злостного неплательщика алиментов после проведенной им видеотрансляции в сети, в которой он хвастался, что приставы его никогда не найдут.

«В видео трансляции горе-папаша сообщал зрителям, что разыскивается судебными приставами, в связи с чем не может назвать адрес, однако упомянул, что недалеко от места его жительства находится благоустроенный водоем. Эта информация, вместе с попавшими в кадр видами из окна и ракурсом съемки, позволила установить судебному приставу, осуществлявшему розыск, дом, этаж и квартиру, из которой велась трансляция», – сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Должник, проживающий в городе Кола, был задержан и доставлен в отдел судебных приставов для дачи пояснений. Сообщается, что мужчина долгое время скрывался от приставов, его задолженность по алиментам составила более 280 тыс. рублей.

Ранее в октябре футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова обвинили в уклонении от уплаты алиментов.