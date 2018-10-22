Дочь Карреры попрощалась с болельщиками «Спартака»

Дочь ушедшего в отставку главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Франческа высказала свое отношение к клубу и его болельщикам.

«Самый прекрасный опыт. Я сохраню его в своем сердце. Спасибо всем вам за поддержку и ваши добрые слова. Вы навсегда останетесь в нашем сердце, ведь вы – лучшие болельщики!», – написала Франческа у себя в Instagram.

Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера 22 октября. Такое решение принял совет директоров клуба.

Исполняющим обязанности назначили Рауля Рианчо.

«У меня пока даже нет никаких эмоций. Я продолжу работать с той же интенсивностью, но с еще большей ответственностью. Я всегда считал, что самое важное – футболисты. Мы, тренеры, здесь, чтобы помогать игрокам преодолеть сложности – физические, технические, тактические и психологические», – рассказал Рианчо о своем назначении в интервью Sports24.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в таблице российского чемпионата по футболу.