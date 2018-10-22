В ЕС рассказали об ожиданиях от России по договору о РСМД

Представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС надеется на предметный ответ России на озабоченность по соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

«Могу сказать, что мы, конечно, рассчитываем на то, что Россия предметно и прозрачно отреагирует на озабоченности по поводу соблюдения этого договора», – цитирует Косьянчич РИА «Новости».

Между тем официальный представитель германского МИД Мария Адебар заявила, что Берлин выступает за сохранение ДРСМД и работающую архитектуру сокращения вооружений в Европе.

«В конце недели было уже заявлено, что НАТО будет интенсивно заниматься этим вопросом в ближайшие недели. Конечно, Германия будет активно участвовать в этой дискуссии. Конечно, мы выступаем за сохранение этого договора и работающую архитектуру сокращения вооружений в Европе. Это является нашей большой целью», – отметила Адебар.

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пока не задействовал официальную процедуру выхода из ДРСМД.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. При этом в НАТО заявляли, что ответственность за такое решение США лежит на России.