Саудовская Аравия допустила рост цен на нефть до 100 долларов за баррель

Угроза санкций против Ирана и падение поставок нефти способствуют неопределенности с объемом поставок на мировом рынке, поэтому гарантий того, что цена нефти в 2019 году не превысит 100 долларов за баррель, нет, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Он отметил, что страны ОПЕК+ с июля наращивают добычу, чтобы восполнить падающее предложение и избежать новых пиковых значений цен. «Рынок опасается дефицита, и если бы мы продолжили ту же политику (по сокращению добычи), что и в предыдущие полтора года, мы бы снова увидели нефть выше 100 долларов за баррель. Поэтому мы приняли меры», – сказал аль-Фалех, передает ТАСС.

В то же время он отказался давать гарантии, что в будущем цена на сырье все же не превысит 100 долларов за баррель.

Вместе с тем, Халед аль-Фалех заявил, что Саудовская Аравия не намерена использовать нефть в качестве политического оружия в споре с Западом вокруг гибели на территории саудовского консульства в Турции оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Давайте будем надеяться, что политический кризис, включая историю с саудовским журналистом в Турции, будет разрешен. А мы продемонстрируем нашу мудрость как на политическом, так и на экономическом фронтах», – сказал аль-Фалех.

Отвечая на вопрос, может ли повториться нефтяное эмбарго 1973 года, когда ряд стран Персидского залива резко уменьшили поставки нефти на Запад в ответ на поддержку Израиля, министр ответил: «Таких намерений нет».

Пока основным фактором неопределенности на рынке нефти остается риск введения жестких санкций против Ирана со стороны США. Кроме того, снижается добыча в Венесуэле и Мексике.

Отметим, что с начала октября Россия увеличила добычу нефти на 10 тыс. баррелей в сутки. По словам министра энергетики России Александра Новака, Венское соглашение страны ОПЕК+ в августе выполнили на 129%.