Россия увеличила добычу нефти

|
11 октября, четверг | Последнее обновление — 19:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Константинополь отменил решение XVII века о переходе Киевской митрополии в РПЦ
Разделы
Новая нефтяная валюта призвана заменить доллар
Ингушских депутатов шантажируют из-за границы с Чечней
Почему легендарному советскому пистолету ищут замену
Кто заменит Никки Хейли в ООН
Система САС второй раз спасла жизни космонавтов
Почему водка в России больше, чем напиток
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Доступной для русского народа водка стала с началом импорта дешевого немецкого картофельного спирта. От этого один шаг до конспирологии, столь любезной нашему человеку, особенно – под ту самую водку. Подробности...
Отмена «ятя» и «фиты» стала трагедией для русского языка
Егор Холмогоров, Публицист
Большевики, как и Петр Великий, руководствовались не стремлением открыть дорогу к знаниям, а стремлением перекрыть ее. Пролетарии должны были испытывать физический дискомфорт от старых книг. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
Россия демонстрирует новую тактику работы в горячих точках
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Феномен наблюдается отчетливый: Запад все чаще проигрывает России, которая обладает существенно меньшими ресурсами и при этом умудряется успешно действовать сразу по нескольким направлениям. Разгадка проста. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
Как стать губернатором в России
Обсуждение: 5 комментариев
«Союз» с космонавтами не долетел до МКС
Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадалиПодробности...
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook