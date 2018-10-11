С начала октября Россия увеличила добычу нефти на 10 тыс. баррелей в сутки, сообщил министр энергетики страны Александр Новак.

Новак отметил, что добыча нефти остается почти на уровне сентября с небольшим увеличением – «плюс 10 тыс. баррелей в сутки», передает ТАСС.

Добыча нефти в России достигла 11,360 млн баррелей в сутки.

В конце сентября Новак говорил, что Россия может не только восстановить добычу нефти, но и нарастить ее на несколько сотен тысяч баррелей. Об этом же он говорил и в ответ на заявление саудовского принца о том, что Россия может уйти с нефтяного рынка – по словам Новака, напротив, планируется лишь наращивание мощностей в этой сфере.

По словам министра, Венское соглашение страны ОПЕК+ в августе выполнили на 129%.