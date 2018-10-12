Губернатор Алиханов: Поддерживаю присвоение аэропорту Храброво имени Покрышкина

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказал свое отношение к идее присвоить местному аэропорту Храброво имя одного из великих российских соотечественников. По мнению главы региона, таким человеком мог бы быть знаменитый летчик Александр Покрышкин.

«К самой идее присвоения аэропорту Храброво, как и другим российским аэропортам имени какого-либо великого соотечественника я отношусь очень положительно, - заявил газете ВЗГЛЯД губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Это одна из форм исторической памяти».

Напомним, в России открыт проект «Великие имена России». Он посвящен выбору великих соотечественников, чьи имена можно было бы присвоить тому или иному аэропорту страны. Скоро социологи должны, согласно условиям проекта, путем опроса выбрать из предварительного списка три наиболее популярных фамилии, которые выйдут на итоговое голосование с 8 по 30 ноября.

Калининградский аэропорт Храброво также находится в списке предложенных к рассмотрению аэропортов. Звучало мнение, что Храброво стоило бы присвоить имя одного из уроженцев Кенигсберга (как до 1945 года назывался Калининград) - немецкого философа Иммануила Канта.

«При всем уважении к этому великому философу - он не является нашим соотечественником, - высказал свою позицию губернатор Алиханов. - Я склоняюсь к тому, что поддержать идею присвоить аэропорту Храброво имя Александра Покрышкина. Этот человек не просто является одним из символов российской военной авиации - полк, которым он командовал, базируется сейчас в Калининградской области».

Алексей Покрышкин, трижды Герой Советского Союза, второй по результативности (после Ивана Кожедуба) летчик-истребитель среди летчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй Мировой войне. В числе прочего командовал 16-м гвардейским истребительным авиаполком. В настоящее время полк носит имя Покрышкина, входит в состав Морской авиации Балтийского флота и базируется в г. Чкаловск Калининградской области.