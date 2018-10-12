Стало известно, где керченский стрелок учился обращаться с оружием

Владислав Росляков, устроивший массовое убийство в Керченском политехническом колледже, прошел обучение безопасному обращению с оружием в центре подготовки «Эгида+» в Симферополе в июле, сообщили представители организации.

В центре подготовки сообщили, что Росляков «предоставил весь пакет документов, в том числе медицинскую справку», передает РИА «Новости».

Сертификат, датированный 18 июля 2018 года, был необходим для получения лицензии на покупку оружия. Дальнейшую процедуру рассмотрения документов для выдачи лицензии проводит Росгвардия.

На момент обучения Росляков был совершеннолетним. Программа, которую он прошел в Центре, утверждена Министерством образования; в нее входят «четыре часа теории и два часа практики», в ходе которых изучается строение оружия, «как его заряжать, как разбирать, как прицеливаться и стрелять».

Стоимость обучения – шесть тысяч рублей, но Росляков заплатил только четыре тысячи, сославшись на тяжелое материальное положение и на то, что живет один с матерью.

Отмечается, что студент был спокоен и неразговорчив, однако вел себя уверенно и хорошо сдал практический экзамен. При этом он ничем особенным не выделялся среди других обучающихся – только возрастом.

«Он отстрелялся хорошо, на вопрос, где учился, (...) сказал, что занимался стрельбой. Он сдал теорию, все знал, отстрелял из гладкоствольного оружия уверенно – пробный и два зачетных выстрела», – сказали представители «Эгида+».

Напомним, в среду Росляков устроил стрельбу в керченском колледже и подорвал там самодельное взрывное устройство. Жертвами нападения стали 20 человек, стрелок покончил с собой.

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