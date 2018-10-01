США отреагировали на поставки в Сирию российских С-300

Вашингтон пока не получал подтверждений того, что Россия уже поставила в Сирию комплексы С-300; такие поставки Соединенные Штаты сочли бы серьезной эскалацией в регионе, заявила глава пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Это было бы чем-то вроде серьезной эскалации того, что происходит в Сирии, однако я не могу подтвердить [эту информацию]», – сказала Науэрт, отметив, что ей нечего добавить по данному вопросу.

«Это было бы эскалацией», – повторила она в ответ на уточняющий вопрос, передает ТАСС.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности, на котором министр обороны Сергей Шойгу рассказал о поставках комплекса С-300 в Сирию. Глава Минобороны уточнил, что Москва передала Дамаску 49 единиц техники, в том числе основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что часть сирийской территории будет закрыта для иностранной военной авиации после развертывания систем противовоздушной обороны С-300.

Решение о поставке в Сирию комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.