На Западе назвали расходы России на ядерное оружие

Профессор Стокгольмского института исследований проблем мира Джулиан Купер опубликовал статью с подсчетом расходов России на ядерное оружие.

Согласно расчетам Купера, опубликованным на сайте института, общие расходы, непосредственно связанные с разработкой и производством ядерных боеприпасов госкорпорацией Росатом, составляли 60,7 млрд рублей (1,8 млрд долларов США) в 2010 году. Уровень расходов был увеличен до 140 млрд рублей (2,5 млрд долларов) в 2016 году.

Бюджетные расходы на так называемую «ядерную триаду», выделяемые для разработки нового вооружения, модернизации и ремонта вооружения, а также на НИОКР, составили в 2010 году 48 млрд рублей (1,4 млрд долларов), в 2016 году – 253 млрд рублей (4,5 млрд долларов).

По мнению Купера, в период с 2010 по 2017 год общие расходы на ядерное оружие, включающие обслуживание, производство и разработку, а также поддержание инфраструктуры и соцпрограммы для персонала, повысились с 6,9 до 10,8 млрд долларов.

«По сравнению с США, или даже Францией и Великобританией, объем финансирования, вероятно, относительно скромный, отражающий более низкие затраты на рабочую силу в России и, возможно, экономию, связанную с масштабом», – отметил Купер.

Напомним, ранее была опубликована предварительная версия «Обзора ядерной политики» Вашингтона, в котором сообщалось, что сдерживать Россию в целом планируется с помощью так называемой ядерной триады США – стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев.