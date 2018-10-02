Франция заморозила активы иранской разведки

Во Франции заморожены активы двух иранцев и дирекции министерства разведки Ирана в связи с делом о подготовке теракта в городе Вильпент, говорится в совместном заявлении МВД, МИД и министерства экономики Франции.

Заморожены активы Саида Хашеми Могадама и Ассадоллы Асади, который был сотрудником посольства Ирана в Австрии с 2014 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Agence France-Presse.

Речь идет о якобы запланированном на 30 июня теракте на конференции одной из иранских леворадикальных организаций. Мероприятие посетили около 25 тыс. человек. По делу о подготовке теракта задержали шестерых подозреваемых, среди которых Ассадолла Асади.