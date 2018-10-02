Жительница Ставрополья «заказала» сверлящих стену соседей

53-летняя жительница Буденновска Ставропольского края пыталась заказать за 100 тыс. рублей убийство соседей, которые постоянно сверлили несущую стену дома.

«В ходе длящейся ссоры 53-летняя подозреваемая решила организовать убийство своих соседей. Женщина стала приискивать исполнителя преступления, о чем узнали сотрудники ОУР ОМВД по Буденновскому району. В роли исполнителя убийства выступил оперуполномоченный отдела полиции», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Сотрудник правоохранительных органов показал «заказчице» фотографии якобы отравленной семейной пары в машине. После этого женщина отдала оперативнику обещанные 100 тыс. рублей.

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что подозреваемую задержали в момент передачи денег.

Сейчас жительницу Буденновска задержали, она дает показания следствию. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству».