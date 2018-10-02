Россиянам могут ввести социальную норму энергопотребления

Правительство приняло решение вернуться к реформе, предусматривающей введение для населения социальной нормы энергопотребления.

Реформа была одобрена вице-премьером Дмитрием Козаком. Планируется, что соответствующие документы будут представлены на рассмотрение в январе 2019 года, передает «Коммерсант».

Схожая реформа разрабатывалась правительством в 2013 году. Тогда в семи пилотных регионах была установлена социальная норма от 50 до 190 киловат-час в месяц на человека, а с 2014 года предполагалось ввести эту норму по всей стране.

Однако в январе того же года изменения было решено отложить на два года.

Новый вариант нормы будет мягче, чем в 2013 году – она фиксируется на отметке в 300 киловатт-час в месяц и будет оплачиваться по базовому тарифу.

При превышении данного показателя оплата будет производиться по тарифу, при месячном потреблении свыше 500 киловатт-час вводится тариф «экономически обоснованный». При этом объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения» – домохозяйство.

Отмечается, что правительство может сократить список потребителей, приравненных к населению, и отказаться от льгот для селян и квартир с электроплитами.

Напомним, в 2017 году в России прорабатывался вопрос запрета на оборот ламп накаливания мощностью свыше 50 Вт. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему на запрете ламп накаливания нельзя останавливаться.