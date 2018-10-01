Стало известно, как Маск пытается выдавить Россию с космического рынка

Глава SpaceX Илон Маск в попытке выдавить Россию с космического рынка устанавливает стоимость запусков своих ракет по цене от 40 млн до 60 млн долларов, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Если вы посмотрите, по какой цене Маск продает ракеты Пентагону, и за сколько он выходит на рынок, то вы увидите чисто демпинг», – заявил Рогозин в эфире Первого канала.

Глава Роскосмоса отметил, что Маск продает пуски от 40 млн долларов до 50 млн долларов, иногда до 60 млн долларов, при этом получает от министерства обороны США по 150 млн долларов за старт.

«То есть, понимаете, ему доплачивают для того, чтобы он выходил на рынок с дешевым продуктом. И конечно, Россия не может конкурировать», – приводит его слова РИА «Новости».

Рогозин сказал, что Роскосмос не может требовать от Минобороны России цену в три-пять раз дороже за пуск в интересах национальной безопасности. «Мы понимаем, что эта игра несправедлива», – добавил он.

Глава Роскосмоса отметил, что Маск является талантливым инженером и замечательным пиарщиком. «Он умеет представить товар лицом, сделать конфетку из того, что… Ну, в общем, сделать конфетку», – добавил Рогозин.

Вместе с тем он пообещал, что Россия снова станет первой на рынке запусков полезных нагрузок в космос ракетами-носителями. Он напомнил, что в 2019 году Россия проведет второй запуск тяжелой ракеты «Ангара», а с 2021 года выйдет на серийное производство этой ракеты-носителя.

«Мы вернемся и станем снова первыми, я вам обещаю», – сказал Рогозин.

Ранее Маск сообщал, что японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, который отправится в организуемый SpaceX полет к Луне.