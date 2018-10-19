Керченского стрелка за день до бойни видели в компании неизвестного

Бабушка Владислава Рослякова, который убил 20 человек в керченском колледже, заявила, что за день до бойни он пришел к ней с другом, которого она ни разу не видела.

«С каким-то другом приходил в темно-синей форме, я никогда его не видела. У нас тут были как раз гости, и я его не рассмотрела. Отпечаталось, что он в темно-синей форме, я его не рассмотрела», – передает слова бабушки Рослякова РЕН-ТВ.

Она отметила, что Росляков приехал, чтобы сходить в баню, но она отказала ему, потому что было много гостей.

«Он говорит: «Ну ладно, в другой раз». И они ушли», – добавила она.

Бабушка также рассказала, что Владислав в тот день забрал у нее все свои фотографии.

Предполагается, что именно у своей бабушки он украл 20 тыс. рублей, чтобы приобрести оружие.

17 октября Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство в керченском колледже. Жертвами стали 20 человек. После бойни Росляков покончил с собой.