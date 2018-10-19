Выяснилось, где керченский убийца мог взять деньги на покупку оружия

По предварительным данным, устроивший стрельбу в керченском колледже 18-летний Владислав Росляков мог украсть деньги на покупку оружия и боеприпасов у бабушки.

Бабушка Галина рассказала, что обнаружила пропажу денег в четверг. Деньги были спрятаны в тайнике, когда именно пропали – неизвестно. Однако Росляков знал, где они лежат, и иногда навещал бабушку, сообщает «Лайф».

«Около альбома с фотографиями лежала косметичка, в ней находилось 20 тыс. рублей. Теперь они пропали. Он не мог взять их 16-го числа, скорее всего, раньше», – рассказала бабушка Владислава Рослякова.

Утверждается, что силовики не исключают версию наличия у Рослякова опытного куратора, так как преступник потратил много денег на покупку оружия и боеприпасов, хотя средств у его семьи не было. Также он смог купить компоненты и собрать большое количество самодельных бомб.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об оружии, которое приобрел Росляков для совершения преступления – предполагается, что это ружье Hatsan Escort, которое стоит как раз около 20 тыс. рублей.