Стало известно о пожертвовавшей собой ради спасения детей учительнице в Керчи

Преподаватель обществознания Керченского политехнического колледжа Лариса Кудрявцева спасла студентов от стрелка, закрыв их собой; в пятницу женщину похоронили вместе с другими жертвами трагедии, рассказала родственница погибшей.

Двоюродная сестра Кудрявцевой Валентина рассказала, что учительница «очень любила свою работу, детей, и умерла как герой» – она «грудью закрыла детей» от стрелка, о чем говорят раны на ее теле, передает «Комсомольская правда».

«Когда он (керченский стрелок – прим. ВЗГЛЯД) зашел в кабинет на третьем этаже, в котором преподавала Лариса, она первая подошла к нему. Там творился хаос, дети начали выбегать из аудитории, сестра не бросилась из кабинета, она подошла к этому нелюдю, чтобы дать время студентам выбежать», – добавила родственница погибшей, отметив, что та умерла мгновенно.

Она добавила, что Лариса Кудрявцева стала, вероятно, первой жертвой в той аудитории; об этом рассказали студенты-очевидцы.

Отмечается, что преподаватель проработала в колледже 20 лет, «была строгим, и в то же время справедливым педагогом», а на ее занятиях «всегда была образцовая тишина».

«Таких учителей называют педагогом от Бога. Нам будет ее не хватать», – сказала студентка колледжа Ирина.

Ранее сообщалось, что преподаватель информатики в Керченском политехническом колледже Александр Моисеенко пытался остановить студента Владислава Рослякова, устроившего стрельбу.

В пятницу состоялись первые похороны жертв нападения в Керчи.

Напомним, в среду Росляков устроил нападение на колледж, подорвав взрывное устройство и открыв стрельбу. Жертвами стали 20 человек, стрелок покончил с собой.