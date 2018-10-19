Китай решил освещать Землю с помощью четырех «Искусственных Лун»

Китай рассчитывает к 2022 году вывести на орбиту до четырех спутников «Искусственная Луна»: аппараты должны освещать земную поверхность в ночное время с помощью отражения солнечных лучей.

Солнечные лучи будут отражаться от поверхности спутников в восемь раз более интенсивно, чем от Луны, передает ТАСС со ссылкой на China Daily.

«Китай планирует вывести искусственную Луну на орбиту над городом Чэнду с космодрома Сичан к 2020 году. Если запуск будет успешным, еще три таких объекта будут запущены в 2022 году», – сказал глава Научной ассоциации нового района Тяньфу в городе Чэнду У Чуньфэн.

Ученый сообщил, что спутник не будет затмевать дневной свет, отражаемые солнечные лучи составят всего 20% от ночного освещения. У Чуньфэн добавил, что место и яркость освещения можно будет менять с точностью в десятки метров.

Такое устройство при освещении 50 кв. километров позволит экономить на электричестве примерно 1,2 млрд юаней каждый год.

Аппараты смогут применять для освещения зон стихийных бедствий, при отключениях электричества и в других случаях. При этом освещение всегда можно будет отключить, заметил ученый.

У Чуньфэн признал, что на свет от аппаратов может оказать влияние атмосфера Земли – облачность и другие погодные явления.

Россия в начале 1990-х проводила похожие эксперименты в рамках программы «Знамя». В 1992 году грузовой «Прогресс М-15» с 20-метровым солнечным парусом был запущен к станции «Мир».

Экипаж станции установил на борту корабля агрегат для развертывания отражателя, после чего «Прогресс» отсоединился от «Мира» и успешно развернул солнечный парус.

При помощи этого устройства корабль создал на поверхности Земли яркое пятно света шириной в восемь километров и интенсивностью освещения как у Луны.

В июне 2018 года сообщалось, что китайский спутник-ретранслятор первым в мире вышел на точку Лагранжа L2 на обратной стороне луны.

В августе Китай довел число навигационных спутников системы Beidou до 36.