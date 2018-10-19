Нефть подорожала после значительного снижения в четверг

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут в рамках коррекции после значительного снижения из-за увеличения запасов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,4%, составив 79,61 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,35%, до 68,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости».