Власти Ингушетии усомнились в объективности местного КС

Советник главы Ингушетии Артем Перехрист усомнился в объективности решений судей Конституционного суда, которые принимали участие в акции протеста против установления границ между Ингушетией и Чечней.

«Судьи КС республики принимали непосредственное участие в протестных акциях, прошедших в период с 4 по 17 октября в Магасе. Учитывая это, о беспристрастности и объективности судей КС Ингушетии при рассмотрении указанных запросов говорить не приходится», – сказал Перехрист, передает «Интерфакс-Юг».

Конституционный суд Ингушетии сообщил, что по запросу ряда республиканских депутатов и граждан рассмотрит дело по вопросу конституционности закона об утверждении соглашения по границе с Чеченской республикой.

«Суд назначил рассмотрение дела на 15.00 25 октября 2018 года», – говорится в сообщении суда.

Главы Ингушетии и Чечни подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламент Ингушетии принял закон о ратификации этого договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. С 8 октября она носит легитимный характер. Протестующие перешли на новую площадку по согласованию с местными властями.

В среду оргкомитет митинга решил приостановить акции до 31 октября.