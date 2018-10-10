Японская православная церковь будет следовать решению РПЦ

Японская православная церковь (ЯПЦ) намерена соблюдать решение Священного синода Русской православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

«Мы получили извещение о решении Священного синода. Японская православная церковь – автономная церковь, которая входит в состав Московского патриархата. Поэтому, естественно, мы будем следовать его решениям», – сообщили в секретариате Общего отдела ЯПЦ, передает ТАСС.

Напомним, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинополем после того, как синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей.