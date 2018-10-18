Уганда захотела купить российские системы ПВО

Уганда хотела бы приобрести российские системы ПВО, заявил президент страны Йовери Мусевени.

Мусевени указал, что у Уганды «уже есть такие системы», но ей «нужно больше», передает РИА «Новости».

Напомним, в 2012 году Уганда приобрела у России шесть истребителей Су-30МК2.

Также стороны вели переговоры о поставке еще шести таких самолетов и создании сервисного центра по обслуживанию закупаемых российских самолетов и вертолетов.