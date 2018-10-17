Подсветку Останкинской телебашни выключили

Пресс-служба ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» сообщила о выключении подсветки Останкинской телебашни в знак траура по погибшим в Керчи.

«С 20 часов в знак траура отключена подсветка Останкинской телебашни. Отключение продлится сутки, до 20 часов завтрашнего дня», – приводит РИА «Новости» слова своего собеседника.

По его словам, подсветка телебашен так же была выключена в Самаре и Саранске, а в Мурманске ее перевели в статичный режим.

Огни Останкинской башни гасят не впервые в знак траура. После пожара в Кемерово подсветку тоже выключали.

Напомним, студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу и взорвал бомбу. В результате погибли 19 человек, а еще около 50 были ранены.

Тело нападавшего нашли на территории учебного заведения. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством. Уголовное дело переквалифицировано со статьи «Теракт» на статью «Убийство».