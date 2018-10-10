Трамп заставил Ирак отказаться от суперконтракта с Siemens в пользу General Electric

Американская компания General Electric (GE) получила крупный контракт с Ираком на строительство 11 ГВт электрических мощностей после вмешательства в вопрос администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times; ранее к заключению контракта была близка немецкая Siemens.

Администрация Трампа вступила в переговоры, напомнив Багдаду о гибели 7 тыс. американцев в 2003 году в этой стране для свержения режима Саддама Хусейна, пишут «Ведомости».

Отмечается, что победа в конкурсе имеет большое значение для GE, которая в течение последних двух лет теряла прибыль.

Официально о сделке пока не объявлено, это будет сделано «в ближайшее время». Компания может сообщить о ней, обнародовав 30 октября отчетность за III квартал.

Для Siemens потеря контракта стала «разочарованием» – компания работала над получением проекта в течение нескольких месяцев.

В сентябре исполнительный директор Siemens Джо Кэзер лично отправился в Багдад для встречи с иракским премьер-министром Хайдером Аль-Абади.

Как сообщала Handelsblatt со ссылкой на источники, Кэзер надеялся на обсуждение возможной сделки.

Указывалось, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы подключилась к переговорам с иракской стороной после сообщений о планах GE побороться за контракт с Багдадом.

До этого, в феврале, немецкая компания представила премьер-министру Ирака «дорожную карту» восстановления энергетической инфраструктуры страны. В предложение входило строительство под ключ 11 ГВт генерирующих мощностей в течение четырех лет, создание 60 тыс. рабочих мест и образовательные программы для молодых иракцев.

Однако правительство Ирака уже подписало меморандум о взаимопонимании с США; в документе излагаются планы сторон сотрудничать в области добычи нефти и газа и производства электроэнергии.