В работе YouTube произошел глобальный сбой

Пользователи интернет-сервиса YouTube, принадлежащего компании Google, сообщили о глобальном сбое в работе видеохостинга.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой произошел около 04.00 мск, передает ТАСС.

Проблемы в работе YouTube наблюдаются по всему миру, в том числе в России, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Мексике, Перу, США, Японии и других странах.

В России о неполадках в работе YouTube, по данным Downdetector, чаще всего сообщают жители Москвы, Петрозаводска, Воронежа, Ставрополя и Санкт-Петербурга, жалуясь на проблемы с просмотром видео (43%), у 38% не работает сайт видеохостинга, еще 17% не могут войти в свои аккаунты.

Сотрудники YouTube заверили, что пытаются устранить неполадки.

«Мы работаем над поиском решения проблемы и оповестим вас, когда она будет устранена», – отметили в YouTube, принеся извинения пользователям за возможные неудобства.