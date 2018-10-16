В УПЦ МП оценили решение митрополита перейти в Константинопольский патриархат

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) прокомментировал информацию о решении митрополита Александра (Драбинко) стать клириком Константинопольского патриархата.

«Мне не известно, есть ли официальное заявление, подавал ли в Киевскую митрополию митрополит Александр. Одного лишь заявления в прессе недостаточно для того, чтобы судить о его намерениях. Потому что в последнее время он делал в прессе много разных противоречивых заявлений», – заявил архиепископ, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата, бывший секретарь ныне покойного митрополита Киевского Владимира митрополит Александр (Драбинко) объявил себя клириком Константинопольского патриархата.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Московский патриархат.