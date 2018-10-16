Украинцы высказались о запрете российских телеканалов

Половина жителей Украины считает запрет российских телеканалов в стране ошибкой, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

КМИС провел два опроса, предлагая респондентам ответить на одни и те же вопросы о политике регулирования государством информационной сферы, в феврале и сентябре 2018 года, передает РИА «Новости».

«Около половины опрошенных в сентябре (50%) считают, что запрет российских телеканалов на Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан (в феврале таких было 44%)», – сообщили в КМИС.

В то же время 33% опрошенных заявили, что запрет российских телеканалов является необходимым шагом для защиты государства, а примерно 18% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать.

Также выяснилось отношение украинцев к запрету отдельных артистов и российских фильмов на Украине: 57% назвали это ошибкой. При этом 27% считают запрет необходимым шагом для защиты государства.

Запрет российских соцсетей не одобряют около 46% опрошенных, поддерживают – 28%.

Кроме того, КМИС выяснил отношение жителей страны к свободе слова. Так, число украинцев, считающих, что происходит наступление на свободу слова, выросло – с 29,6% в феврале до 35,1% в сентябре.

При этом 30,2% опрошенных в сентябре заявили, что на Украине слишком много «пропагандистских СМИ, а государство и общество на это слабо реагируют (в феврале таких было 32,8%)». Воздержались от ответа 34,6%.

Опрос проводился с 8 по 23 сентября 2018 года методом личного интервью с участием 2026 респондентов во всех регионах Украины, за исключением территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, Украина периодически вводит запреты на въезд российских актеров и музыкантов. В октябре в Раде предлагали лишить государственных наград Филиппа Киркорова, Николая Баскова и некоторых других артистов за «антиукраинскую деятельность».

В сентябре Львовский облсовет принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта».

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