Экс-владелец газеты «Спорт-Экспресс» найден мертвым

Бывший владелец газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин найден мертвым, сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Рубин мог выпасть с общего балкона на 17-м этаже одного из жилых домов в Москве, передает ТАСС.

Сообщается, что погибший имел многочисленные долги.

По данному факту начата доследственная проверка, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Иван Рубин был одним из основателей газеты «Спорт-Экспресс», которая выходит с 1991 года. Он занимал пост гендиректора газеты, с 2003 года по август 2012 года был владельцем издания.

После финансового кризиса 2012 года продал свои акции генеральному директору петербургского филиала Первого канала Эдуарду Райкину.