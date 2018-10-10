Посол России обсудил с экс-главой Пентагона договор СНВ

В рамках «Диалога Форта Росс» в Сан-Франциско состоялась встреча посла России в США Анатолия Антонова и экс-министра обороны США Уильяма Перри.

Перри рассказал, что обсуждал на форуме с российским послом вопрос о том, как можно развить неофициальный диалог по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, чтобы активизировать тему на официальном уровне, передает РИА «Новости».

Перри назвал продление договора о СНВ «вопросом высочайшей важности». Он не понимает, почему некоторые не поддерживают идею продлить договор. Экс-глава Пентагона не видит причин, по которым США и Россия не могли бы обсудить снижение ядерной угрозы.

Перри сказал, что пока не состоялся «диалог на официальном уровне», он и его единомышленники пытаются повлиять на ситуацию через «неофициальный диалог, так называемый диалог второго уровня».

Бывший министр отметил, что отношения двух стран находятся «в плохом состоянии и нуждаются в улучшении». России и США необходимо «больше диалогов», больше площадок для общения, а также «выводить эти неофициальные диалоги на уровень официальных», заявил он.

Антонов выразил надежду, что встреча секретаря совета безопасности России Николая Патрушева и советника по национальной безопасности Белого дома Джона Болтона приведет к конкретным результатам в вопросе возобновления диалога по договору СНВ.

На полях форума Антонов заявил о надежде Москвы на то, что американская сторона не будет затягивать с ответом на предложения российской стороны о создании дискуссионных площадок с участием экспертов и бывших политиков, дипломатов и военных для обсуждения путей выхода из кризиса в отношениях двух стран.

Президент России Владимир Путин после своей июльской встречи в Хельсинки с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал, что Россия предлагает США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях.

Посол отметил, что официально американская сторона пока никак не ответила на подобные предложения. Москва надеется на «позитивный политический климат в Калифорнии», чтобы «сдвинуть с мертвой точки реализацию этих идей».

Напомним, Министерство иностранных дел России не смогло подтвердить заявление США о сокращении стратегических наступательных вооружений по договору СНВ-3.