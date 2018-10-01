Россия усомнилась в выполнении США договора СНВ-3

Министерство иностранных дел России не смогло подтвердить заявление США о сокращении стратегических наступательных вооружений по договору СНВ-3.

Российские дипломаты обратили внимание на опубликованные Госдепартаментом США данные о суммарном количестве американских стратегических наступательных вооружений по состоянию на 1 сентября 2018 года. Эта информация, по их мнению, не может свидетельствовать о выходе США на уровни, установленные статьей II договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Мы не можем подтвердить подобное утверждение. Объявленный США результат достигнут с помощью одностороннего вывода из расчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Trident-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н, переоборудование которых было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения», – говорится в коммюнике на сайте МИДа.

По мнению дипломатов, США не включают в договор в качестве неразвернутых четыре шахтные пусковые установки, односторонне переквалифицировав их в категорию «учебных шахт», не предусмотренную договором СНВ.

«Таким образом, разрешенное (...) суммарное количество «развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков» по-прежнему превышено США на 101 единицу», – отметили в министерстве.

Российские дипломаты заявили, что считают подобное положение дел «неприемлемым».

«Намерены продолжить работу с целью обеспечить полное выполнение американской стороной своих обязательств по важнейшему международному договору в сфере сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений. Рассчитываем, что Вашингтон проявит конструктивный подход к решению этой исключительно актуальной проблемы», – заключили в ведомстве.

Напомним, срок действия договора СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. У России и США более 13 тыс. ядерных боеголовок – 92% мирового ядерного арсенала.