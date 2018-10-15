Нетаньяху рассказал о важности хороших отношений с Путиным

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что очень ценит дружеские отношения, которые у него сложились с президентом России Владимиром Путиным.

«Я поддерживаю постоянную прямую связь с президентом России Владимиром Путиным и очень ценю наши дружеские отношения и взаимное уважение», – передает слова Нетаньяху РИА «Новости».

По его словам, его связь с Путиным важна для безопасности Израиля, так как позволяет справляться со «сложнейшими вызовами в регионе».

На прошлой неделе Нетаньяху на встрече с вице-премьером России Максимом Акимовым также заявил о важности отношений с Москвой.