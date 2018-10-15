Запускаемый к МКС в декабре экипаж оставили без изменений

Полет следующего экипажа на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на декабрь, его состав не менялся, сообщили в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

«Пока старт стоит на декабрь. Состав экипажа такой же, каким был изначально: Олег Кононенко (Роскосмос), Энн Макклейн (НАСА) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство)», – сказали в Центре, передает ТАСС.

Там также отметили, что точная дата запуска следующей экспедиции на МКС пока неизвестна.

Тем временем в пресс-службе Роскосмоса отметили, что комиссия по расследованию причин аварии ракеты «Союз-ФГ» приступила к работе в Ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре – разработчике и изготовителе носителя.

Все замечания, выявленные в ходе работ, будут проанализированы и учтены при подготовке к старту следующих ракет «Союз-ФГ», отметили в госкорпорации.

10 октября во время пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о причинах инцидента, а также анализировала перспективы всей российской космонавтики.