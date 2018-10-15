Нефть подорожала из-за исчезновения саудовского журналиста

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вверх, поскольку инвесторы обеспокоены внешнеполитическими трениями после исчезновения саудовского журналиста в Турции.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,21%, составив 81,4 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,04%, составив 72,08 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Джамаль Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В связи с этим американские сенаторы подняли вопрос о введении санкций против Саудовской Аравии в рамках «акта Магнитского».